Через главу ОП Андрея Ермака бьют по Президенту, – СМИ

Скандал вокруг видеозаписей с братом нынешнего главы Офиса Президента Денисом Ермаком вышел на тот уровень, когда правоохранители должны серьезно включиться в дело и допросить всех его фигурантов.

Такое мнение высказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «РБК-Украина».

«Неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим. Андрей Ермак в очередной раз аргументированно подтвердил, что он отношения к звучащему на пленках не имел», — подчеркнул политик.

По словам Корниенко, все, что влияет на общественное мнение вокруг этой истории, повлияет и на фракцию.

Между тем следует отметить, что в этом скандале внимание доверчивого обывателя кто-то постоянно намеренно уводит от важных деталей дела.

Прежде всего, общественность убеждают в том, что время записи принципиального значения не имеет, таким образом нивелируя вопрос: почему такое якобы резонансное видео нигде не всплыло раньше?

Но ответ очевиден: и в октябре прошлого года, и в начале этого записи лежали мертвым грузом, ожидая своего времени, ведь Андрей Ермак тогда был советником Президента и имел другую зону влияния. Решением кадровых вопросов он заниматься не мог, ведь все на Банковой (и не только) решал совсем другой человек — в то время глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Как утверждают информированные источники, между Ермаком-старшим и Богданом отношения были такими, что последний воздержался бы от расширения влияния своего визави.

Что же до самого Дениса Ермака, то и во время записей, и сейчас он не имел и не имеет никакого официального статуса, а продолжает заниматься общественными проектами.

Кроме того, ни одно обсуждение, зафиксированное на видео, не закончилось реальным назначением на должность (на записях обсуждают кандидатуры будущих руководителей «Энергоатома», «Держгеокадастра». Международного Выставочного Центра и т.п.).

Так что эти якобы «коррупционные» схемы не подействовали и дальше слов не пошли.

Впрочем, и сами желающие получить госдолжность за деньги, видимо, навели справки об участниках этой аферы. Сейчас всплывает много информации о фигуранте, который осуществлял видеозапись. Им оказался некий Дмитрий Штанько — человек, по которому уже есть уголовные производства. Утверждается, что он сотрудничал с правоохранителями и использовался в качестве провокатора для дачи взяток, о чем говорится в журналистском расследовании, опубликованном на «Страна.UA».

Для такого опытного афериста и его пока не установленных покровителей Денис Ермак стал настоящей находкой: прикрываясь его фамилией, можно было «окучивать» доверчивых граждан.

В целом, мошенники довольно часто представляются влиятельными людьми или хвастаются связями во власти. Последний громкий случай — задержание силовиками мужчины, который представился представителем руководителя Офиса президента Украины. За $200 тыс он предлагал «решить вопрос» с назначением на должность в Государственном агентстве лесных ресурсов.

Сейчас становится понятным, что скандал с видеозаписями — это хорошо спланированная направленная атака, которая сейчас умело корректируется и намеренно раздувается в медиа. Но достижение главных целей в этом случае могут иметь катастрофические последствия для Украины.

В 2019 году в нашей стране во втором туре президентских выборов с показателем 73,22% голосов избирателей победил Владимир Зеленский. Его политическая сила «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду также победила с ошеломляющим результатом, получив 254 места в парламенте и впервые за историю Украины сформировав монобольшинство. Далее было сформировано новое правительство.

В таких условиях очень многие ранее влиятельные люди остались за бортом политических и экономических процессов в Украине.

В феврале этого года Зеленский усилил свою команду, уволив с должности главы Офиса Президента Андрея Богдана. Вместо него был назначен более надежный для главы государства Андрей Ермак.

Последний сразу включился в активную работу, начал переговоры по Донбассу, активно занимается вопросами обмена пленными, выстроил отношения с мэром Киева (у Богдана с Виталием Кличко был конфликт).

Такое усиление не могло понравиться оппонентам, именно поэтому всплыли октябрьские видеозаписи. При этом атака явно направлена не только на ослабление команды на Банковой, но и на раскол парламентского монобольшинства.

Фактически, нынешний удар по Ермаку — это попытка выбить из ЗЕ-команды то цементирующее звено, которое позволяет наладить нормальную работу всей системы.

В этом деле показательно время появления записей. Они «всплыли» именно накануне голосования по законопроекту о национализированных и обанкротившихся банках (так называемый «антиколомойский закон», предусматривающий запрет на возврат национализированного банка прежним собственникам). Скандал значительно усложнил принятие решения по голосованию в первом чтении, внеся раздор во фракцию.

Сейчас в Украине и за ее пределами слишком много лиц, заинтересованных в слабом президенте, в непродуктивной команде, в отсутствии долгосрочной стратегии развития нашего государства. Кроме того, круг недоброжелателей власти уже пополняется теми «слугами народа», которые не оправдали доверие, не проявили себя на должностях, а теперь пытаются мелкими интригами и большими скандалами подмочить репутацию своих уже бывших коллег.

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