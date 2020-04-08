В США уже больше 400 тысяч заразившихся коронавирусом

Число зараженных новым коронавирусом в США превысило 400 тыс. человек. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные в среду на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Всего в стране инфицированы 401 166 человек, число летальных случаев приблизилось к 13 тысячам. Выздоровели более 22,5 тысяч пациентов.