В США за сутки от коронавируса скончались почти 2 тысячи человек

В США зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса COVID-19. За последние 24 часа его жертвами стали 1973 человека. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Всего в стране от коронавируса погибли 14,7 тыс. человек. Число заразившихся приближается к 432 тыс., а вылечится удалось почти 24 тыс. пациентов.

Наибольшее число смертей приходится на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиану и Иллинойс, отмечает газета. Абсолютный лидер по этому показателю Нью-Йорк, где за прошедшие 24 часа также был установлен суточный рекорд по смертности — 779 жертв. Всего в штате от коронавируса погибли 6268 человек.

Как пишет WSJ, подавляющее большинство погибших от вируса составляет цветное население. Так, согласно недавно опубликованным данным властями штата Нью-Йорк, здесь чернокожие и латиноамериканцы составляют непропорционально большую долю смертей от COVID-19.

В Чикаго, штат Иллинойс, чернокожие жители составляют 71% всех случаев смерти от коронавируса, хотя на них приходится доля всего в 29% от населения города. В Мичигане на чернокожих приходится 40% смертей, при том что в штате их насчитывается лишь 14% от всего населения. В Луизиане 70% летальных исходов от коронавируса приходится на цветное население, в то время как от общего числа жителей они составляют долю в 32%.