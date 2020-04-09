POS-терминалы Приватбанка больше не будут печатать чеки

После консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами ПриватБанк отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах. Теперь его можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
После успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант.
В банке заявляют, что такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумагу, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки, и поможет сохранить деревья.
По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит до 24 миллионов гривен в год.
«Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией — бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 году в эквайринговой сети ПриватБанка прошло около 100 миллиона операций с изданием двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации — еще и заботимся о гигиене, минимизируя физический контакт между продавцом и покупателем», — рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.
В банке отмечают, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно легко получить.
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