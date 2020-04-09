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Российский Минздрав обнародовал типичные симптомы COVID-19

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Российский Минздрав обнародовал типичные симптомы COVID-19

Минздрав РФ выпустил свою версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

В нем говорится, что инкубационный период заболевания составляет от двух до 14 суток, в среднем пять-семь суток. Главные симптомы и их частота:

  • кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
  • одышка (55%), наиболее тяжелая одышка развивается через 6-8 дней после инфицирования;
  • утомляемость (44%);
  • ощущение заложенности в груди (>20%).

Могут также проявляться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита.

Реже, но также возможно проявление следующих симптомов:

  • миалгия — боль в мышцах (11%),
  • спутанность сознания (9%),
  • головные боли (8%),
  • кровохарканье (5%),
  • диарея (3%),
  • тошнота, рвота, сердцебиение.

В российском Минздраве отметили, что эти симптомы могут проявляться в дебюте инфекции и при отсутствии повышения температуры тела.

Выделяют четыре формы течения болезни:

Легкое: температура ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле, отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения;

Среднетяжелое: лихорадка, температура выше 38,5 °C, частота дыхательных движений (ЧДД) более 22/мин, одышка при физических нагрузках, пневмония (подверженная с помощью КТ легких);

Тяжелое: ЧДД более 30/мин, прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ (увеличение объема изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч), снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика.

Крайне тяжелое: острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная недостаточность.

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В 80% случаев, отмечается в методичке, заболевание протекает в легкой форме ОРВИ.

коронавирус
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