Российский Минздрав обнародовал типичные симптомы COVID-19

Минздрав РФ выпустил свою версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.
В нем говорится, что инкубационный период заболевания составляет от двух до 14 суток, в среднем пять-семь суток. Главные симптомы и их частота:
Могут также проявляться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита.
Реже, но также возможно проявление следующих симптомов:
В российском Минздраве отметили, что эти симптомы могут проявляться в дебюте инфекции и при отсутствии повышения температуры тела.
Выделяют четыре формы течения болезни:
Легкое: температура ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле, отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения;
Среднетяжелое: лихорадка, температура выше 38,5 °C, частота дыхательных движений (ЧДД) более 22/мин, одышка при физических нагрузках, пневмония (подверженная с помощью КТ легких);
Тяжелое: ЧДД более 30/мин, прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ (увеличение объема изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч), снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная гемодинамика.
Крайне тяжелое: острая дыхательная недостаточность с необходимостью респираторной поддержки (инвазивная вентиляции легких), септический шок, полиорганная недостаточность.
В 80% случаев, отмечается в методичке, заболевание протекает в легкой форме ОРВИ.
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