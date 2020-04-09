Cтроительные магазины исключили из перечня работающих в период карантина

В процессе доработки решения Кабинет министров исключил заведения торговли строительными материалами из перечня тех, кто может продолжать работу в период карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В процессе доработки принятых вчера изменений в постановление были внесены правки. В инфографике приводим изменения с их учетом», — написал Шмыгаль в своем «Телеграм-канале».
В частности, по сравнению со средой, 8 апреля, в инфографике отсутствует информация о том, что, согласно обновленным правилам, продолжать работу в период карантина могут заведения торговли строительными материалами.
Как сообщалось, 8 апреля Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, и категории граждан 60 лет и старше, не подлежащих самоизоляции.
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