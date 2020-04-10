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Пенсионеры получит по тысяче гривен только после изменения бюджета

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Пенсионеры получит по тысяче гривен только после изменения бюджета

Анонсированное единовременное пособие в размере тысячи гривен пенсионерам поступит сразу после того, как будут приняті изменения в государственный бюджет.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, все в процессе. О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основанием выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания», — отметила она.

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Напомним, что по расчетам экспертов доплата 1 тысячи гривен пенсионерам, получающим меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

пенсии, бюджет, коронавирус
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