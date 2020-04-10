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Изменения в бюджет предусматривают снижение доходов на 119 млрд грн

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Изменения в бюджет предусматривают снижение доходов на 119 млрд грн

Обновленная редакция закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн по сравнению с существующим законом — до 975,833 млрд грн, в том числе 855,407 млрд грн по общему фонду, тогда как расходы предусмотрены в размере 1,281 трлн грн (+82 млрд грн), по общему фонду — 1,136 трлн грн, свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство «Интерфакс-Украина».

Согласно обновленной версии документа, финансирование Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,3 млрд грн — до 98,18 млрд грн, в том числе на 15,7 млрд грн больше предусмотрены расходы на Национальную службу здоровья (88 млрд грн).

На 19,5 млрд грн предлагается увеличить финансирование Министерства соцполитики — до 312,9 млрд грн. В частности, финансирование Пенсионного фонда увеличено на 29,7 млрд грн — до 202,3 млрд грн.

При этом на 8 млрд грн сокращены расходы на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме — до 39,3 млрд грн.

Согласно материалам, расходы на аппарат Верховной Рады предлагается сократить на 48 млн грн — до 2,037 млрд грн, на Госслужбу статистики — более чем вдвое, до 1,2 млрд грн, Верховный суд — на 110 млн грн, до 2,2 млрд грн, Офис Генерального прокурора — на 104,9 млн грн, до 7,5 млрд грн, Минэкономики — на 2,5 млрд грн, до 15,6 млрд грн.

Финансирование Министерства образования и науки предполагается сократить на 1,8 млрд грн — до 42,5 млрд грн.

Кроме того, налоговые поступления предусмотрены в размере 710,7 млрд грн, что на 145 млрд грн меньше, тогда как неналоговые поступления предусмотрены в размере 183 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше.

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В текущей редакции госбюджета-2020 доходы определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе общего фонда — 975,17 млрд грн, расходы — 1,182 трлн грн, в том числе — 1,052 трлн грн по общему фонду.

бюджет, коронавирус
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