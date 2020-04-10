Аваков вступился за Черновол, предложил первому замдиректору ГБР покинуть госслужбу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.

«Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев — участвовала в гражданских протестах... Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же как Таня — приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!», — написал Аваков на своей странице в Facebook в пятницу.

Министр указал Бабикову, подчеркивая, что он был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича, что, инициируя следствие против Черновол, он нарушил конфликт интересов. «Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!», — подчеркнул Аваков.

При этом он отметил, что в Украине нет неподсудных «и быть не должно». «Но то, что происходит в отношении Тани — неадекватно и постыдно... Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня», — написал министр внутренних дел.

«Таня — талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику... Да, Таня такая — она лазит через заборы и говорит то, что думает — не выбирая слов... и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально — но наказывать Таню подлостью нельзя!», — резюмировал Аваков.

Как сообщалось, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, а в январе 2020 года был назначен первым замдиректора ГБР. После этого партия «Голос» обратилась к руководителям ГБР и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с требованием уволить Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР по причине конфликта интересов. Сам Бабиков утверждает, что не представлял интересы Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения подписывал технические документы.