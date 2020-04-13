В Украине за сутки зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 194 случая;
Волынская область — 78 случаев;
Днепропетровская область — 60 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 94 случая;
Закарпатская область — 92 случая;
Запорожская область — 85 случаев;
Ивано-Франковская область — 300 случаев;
Кировоградская область — 142 случая;
г. Киев — 495 случаев;
Киевская область — 216 случаев;
Львовская область — 124 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 5 случаев;
Одесская область — 69 случаев;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 125 случаев;
Сумская область — 74 случая;
Тернопольская область — 273 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черновицкая область — 462 случая;
Черкасская область — 102 случая;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.
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