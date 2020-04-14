За сутки в Киеве коронавирус подтвержден еще у 56 человек, из них 5 медиков

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, к сожалению, увеличилось за прошлые сутки еще на 56 чел. Из них пять медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай», — рассказал он во вторник на ежедневном онлайн-брифинге.
По его словам, заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, шесть детей от трех до семи лет.
Кличко отметил, что всего в Киеве уже 551 зараженный коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
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