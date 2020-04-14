Испугавшийся коронавируса Манафорт попросил перевести его под домашний арест

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт добивается перевода из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы коронавируса, сообщает газета Politico.

По данным газеты, адвокат Манафорта Кевин Даунинг обратился в понедельник с запросом в федеральное Бюро тюрем США относительно освобождения его подзащитного из тюрьмы и отбытия оставшегося срока дома.

«Мы пишем от лица нашего клиента, чтобы запросить Бюро тюрем немедленно перевести Манафорта под домашний арест отбывать остаток своего срока приговора или, в качестве альтернативы, на время пандемии COVID-19», — говорится в сообщении адвоката, которое опубликовала газета.

Отмечается, что Манафорт значительно подвержен «угрозе заражения COVID-19 в Федеральном исправительном учреждении Лоретто из-за его возраста и ранее выявленных заболеваний». Манафорт уже отбыл четверть своего срока, он должен быть освобожден в ноябре 2024 года.

Манафорт — не первый из бывших приближенных Трампа, которые отбывают тюремное заключение и добиваются перевода под домашний арест в связи с коронавирусом. Ранее с таким же запросом выступал экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, однако федеральный судья в Нью-Йорке отказал ему.

В середине марта 2019 года суд округа Колумбия приговорил Пола Манафорта к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в размере более 6 миллионов долларов за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей. Сразу после этого большое жюри нью-йоркского района Манхэттен предъявило обвинения в мошенничестве с закладными на жилищную ипотеку.

До этого экс-руководителю предвыборного штаба Трампа был вынесен приговор в суде Виргинии. Присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов. Судья приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.