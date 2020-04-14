РФ не собирается просить Евросоюз о снятии санкций

Россия не собирается просить Евросоюз о снятии санкций, Москва рассчитывает на собственные силы при новых поворотах в настроении Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Про санкции мы не раз говорили, что эта тема, которую мы даже не будем обсуждать. Если ЕС поймет, что этот метод исчерпал себя и откажется то тех решений, которые были приняты в 2014 году, конечно, мы будем готовы ответить взаимностью, но просить сделать это мы не собираемся", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов в формате видеоконференции, передают российские СМИ.
Он заявил, что Россия встала на путь, который должен обеспечить стране опору на собственные силы при всех новых возможных поворотах в настроениях западных коллег.
Напомним, что санкции против РФ Евросоюз ввел в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе.
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