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Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить

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Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — написал Фирсов на своей странице в соцсети Фейсбук после полудня вторника.

пожар, Чернобыльская зона
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