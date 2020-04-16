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ОПЕК ожидает в этом году рекордного падения спроса на нефть

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ОПЕК ожидает в этом году рекордного падения спроса на нефть

ОПЕК прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки, в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском отчете организации.

«В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки — до самого сильного в истории падения около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале этого года составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения — примерно до 20 млн баррелей в сутки», — отмечают эксперты организации.

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Падение спроса на нефть в странах ОЭСР в 2020 году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки, в странах, не входящих в ОЭСР — на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.

нефть, ОПЕК
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Четверг, 16 апреля 2020
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