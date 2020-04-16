Обвиняемая в убийстве человека Черновол проведет два месяца под домашним арестом

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Украины VIII созыва, активистке Революции Достоинства Татьяне Черновол, подозреваемой ГБР в умышленном убийстве человека во время поджога офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года.

Такое решение следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк принял в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

«Месяц сидела дома, потому что карантин, а теперь еще два месяца — потому что под арестом», — сказала Черновол, реагируя на решение суда.

Народные депутаты от «Европейской солидарности», которые ранее заявляли о готовности взять Черновол на поруки, выразили возмущение тем, что суд не стал рассматривать вопрос возможности поручительства.

Напомним, 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики.