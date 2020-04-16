В Чернобыльской зоне возобновился пожар, песчаная буря раздувает очаги

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился в четверг из-за сильного ветра, сообщил директор агентства «Чернобыль тур», член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
«Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах», — написал Емельяненко на своей странице в Facebook в четверг.
При этом он высказал надежду, что «на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки». «Тем более, что бюджеты на тушение выделены», — добавил Емельяненко.
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