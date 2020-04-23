Fitch подтвердил рейтинг Украины и ухудшил его прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне «B» и ухудшило прогноз по нему с «позитивного» до «стабильного», говорится в сообщении агентства.
«Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста», — отмечает Fitch.
Агентство прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5% после роста на 3,2% в 2019 году, отражая пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение денежных переводов домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году), говорится в релизе.
В то же время Fitch указывает, что шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и снизившимися ценами на нефть, учитывая статус страны как чистого импортера.
«Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса», — указывает агентство.
Оно уточняет, что следующей запланированной датой пересмотра суверенного рейтинга Украины будет 4 сентября 2020 года.
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