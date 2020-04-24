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Грузия возмущена планами назначить Саакашвили вице-премьером Украины

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Грузия возмущена планами назначить Саакашвили вице-премьером Украины

Возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, считает посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

«Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

«Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями», — отметил дипломат.

В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.

«Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы „Восточного партнерства“, в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ — самым близким», — сказал Шарашенидзе.

Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество «не всем нравится».

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«Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны», — резюмировал он.

Ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Грузия, Михаил Саакашвили
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Комментарии (1)
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Гость
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Ooo Mmm
Ooo Mmm 17 минут назад

Так "Грузія возмущєна", що на останніх виборах "Сила в єдності" Саакашвілі набрала більше 40% голосів. І не будемо забувати, що грузини так замо заплутані, як і українці. Там є свої регіонали і Тимошенки і тп.

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