В Саудовской Аравии реформы – там отменили наказание плетьми

Верховный суд Саудовской Аравии принял решение отменить наказание ударами плетьми, которое предусматривало законодательство страны, сообщает «Би-би-си». В качестве замены виновным в совершении целого ряда преступлений теперь грозит штраф или тюремное заключение.

В Эр-Рияде данное решение объяснили продолжением реформ, начатых королем Салманом и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

За последние несколько лет самым известным случаем применения наказания плетьми произошло в 2015 году. Тогда 1000 ударов должен был получить блогер Раиф Бадави, которого власти обвинили в киберпреступлениях и оскорблении мусульманских традиций. Процедура в результате была отменена вследствие критики международного сообщества.

Наказание плетьми, которое предусмотрено законами шариата, ранее назначалось в целом ряде мусульманских стран. Среди них прелюбодеяние, употребление алкоголя, мелкое воровство.