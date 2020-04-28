Россия обошла Иран по числу зараженных коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 93 558, говорится в сообщении местного оперативного штаба. По этому показателю Россия вышла на восьмое место в мире, обойдя Иран (по данным Минздрава исламской республики по состоянию на 27 апреля, там были заражены 91 472 человека).

Иранские власти пока не публиковали статистику по заболевшим по состоянию на 28 апреля. В стране, где эпидемия началась в конце февраля, за последние шесть дней суточное число инфицированных не превышало 1,2 тыс. человек.

В России за последние сутки были зафиксированы 6411 новых случаев коронавируса, что стало максимальным показателем за все время эпидемии. Накануне оперативный штаб сообщал о 6198 зараженных.

В оперативном штабе отметили, что 40,7% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых инфицированных было зафиксировано в Москве (3075).