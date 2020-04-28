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Темпы прироста заболевших COVID-19 в Украине позволяют смягчить карантин

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Темпы прироста заболевших COVID-19 в Украине позволяют смягчить карантин

Прирост числа новых заболевших COVID-19 в последние два дня, 26 и 27 апреля, по данным Минздрава, составлял 4,5% к общему числу ранее заболевших — это ниже уровня 5%, на который ориентируется правительство при принятии решения о смягчении карантина.

Такой результат достигнут впервые с момента начала эпидемии: ранее этот показатель опускался чуть ниже уровня 5% (до 4,8%) лишь на один день — 19 апреля, однако это было воскресенье, когда статистика новых заболевших традиционно ниже, к тому же праздничный день — Пасха.

«В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%», — так определил премьер-министр Денис Шмыгаль условие для введения первого этапа смягчения карантина, когда правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, торговлю непродовольственными товарами, разрешит работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

С увеличением общего числа заболевших определенный правительством 5%-ный суточный потолок прироста также заметно повысился: сейчас он составляет 470 чел. по сравнению с 306 чел. неделей ранее и 169 чел. — две недели назад.

При условии 5%-го прироста новых заболевших в последующие восемь дней по итогам 5 мая общее число инфицированных достигнет 13,9 тыс., а допустимый суточный потолок прироста повысится до 662 чел.

Что касается второго критерия с учетом тестов, то Минздрав в последнее время публикует ежедневную общую статистику ПЦР-тестов, однако не уточняет, сколько из них сделано по новым подозрениям, сколько — по выздоравливающим. С 23 апреля, если брать в расчет общее число тестов (от 5,2 тыс. до 5,8 тыс.) и число новых заболевших (от 400 до 490), этот показатель также держится в пределах 7,7-8,7%. Исключением стало минувшее воскресение — 9,5%, когда число тестов сократилось до 4,15 тыс. при снижении числа заболевших до 392 чел.

Условиями для введения второго этапа смягчения карантина премьер назвал ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки.

Последний показатель пока крайне нестабилен: после постепенного роста с 8 до 181 чел. в период с 20 по 24 апреля, он провалился до 58 чел. в субботу, 25 апреля, и до 24 чел. в воскресение, 26 апреля, однако снова подскочил до 128 чел. в понедельник, 27 апреля.

Второй этап смягчения карантина предполагает возобновление бытового обслуживания населения и спортивных соревнований при участии до 50 зрителей, открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Согласно статистике Минздрава по 240 больницам, в настоящее время больными COVID-19 занято 2,175 тыс. коек при общем числе свободных койко-мест 41 тыс. Однако ранее называемые представителями Минздрава показатели занятости коек — до 15-20% — позволяют предположить, что в расчете этого показателя они учитывают меньшее общее количество койко-мест, чем 41 тыс.

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Что касается второго критерия (число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания), то пока развитие эпидемии коронавируса в Украине далеко от этого этапа: лучшими были дни, когда число выздоровевших составляло 32-38% от числа новых заболевших.

Третий этап выхода из карантина, согласно правительственному плану, предполагает запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в пределах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

карантин, коронавирус
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