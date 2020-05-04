На Кременчугской птицефабрике погибло 600 тысяч кур из-за остановки работы вентиляции

Около 600 тыс. кур погибло на ОДО «Кременчугская птицефабрика» (Полтавская обл.) предварительно из-за обесточивания и остановки вентиляционной системы.
Согласно сообщению на сайте департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, инцидент произошел 2 мая.
«2 мая 2020 года в 6:00 в с.Потоки Кременчугского района предварительно в результате неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью „Кременчугская птицефабрика“. Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тыс. кур», — говорится в сообщении.
В ОГА отметили, что работники Госпродпотребслужбы отобрали образцы проб погибшей птицы для определения причин ее гибели.
На 4 мая запланировано заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА по вопросу массовой гибели птицы и определение механизма ее дальнейшей утилизации.
По данным Госреестра физлиц и юрлиц предпринимателей, конечным бенефициаром ОДО «Кременчугская птицефабрика» является Михаил Жихарев, основателем — ООО «Интер» (Запорожье).
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