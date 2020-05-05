К 2025 году завершится срок эксплуатации 3 энергоблоков АЭС, на их утилизацию нет денег

Продленный срок эксплуатации первого блока Южно-Украинской АЭС завершится в 2023 году, второго — в 2025 году, тогда же придется остановить и первый блок Запорожской АЭС. Их снятие с эксплуатации будет стоить около 180 млрд грн, однако в специальном фонде не накоплено и десятой части.

Об этом сообщается в материале Канала 24.

Всего на 4 АЭС в Украине работает 15 энергоблоков. Проектный срок эксплуатации 12 из них уже истек, однако был продлен на несколько лет. Теперь истекает и дополнительное время работы, которые не может быть увеличено по техническим причинам.

Безопасное снятие с эксплуатации каждого блока будет стоить около 60 млрд грн, однако в специальном финансовом резерве не накоплено достаточного объёма средств.

«На сегодня в нем накоплено около 5,1 млрд грн. Средства собирались с отчислений „Энергоатома“ в течение 15 лет, но этих денег не хватит даже на закрытие 1 энергоблока. А нам в ближайшие десять лет предстоит вывести из эксплуатации целых 10!», — говорится в статье.

На утилизацию всех 15 блоков АЭС потребуется более 800 млрд грн, однако еще большие суммы уйдут на покрытие образовавшегося дефицита выработки электроэнергии.