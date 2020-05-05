Китайские ученые призвали Италию не отменять карантин до августа

Исследователи из Китая вычислили скорость распространения коронавируса в Италии и в провинции Хунань и обнаружили, что эпидемия на территории европейской страны закончится не раньше начала августа при соблюдении текущих карантинных мер. Их выводы были опубликованы в статье в журнале Frontiers in Medicine.

«Мы считаем, что ослабление карантинных мер, начатое в Италии с 4 мая, является крайне преждевременным шагом. Если ограничения будут сняты за три месяца до времени предполагаемого завершения вспышки COVID-19, то можно будет ожидать появления второй волны эпидемии», — заявил Цзя Ваньпин, эпидемиолог из Главного военного госпиталя НОАК в Пекине, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

На текущий момент времени Италия занимает третье место по числу зараженных COVID-19, уступая лишь Соединенным Штатам и Испании, и пока находится на второй позиции после США по числу погибших от коронавирусной инфекции. Стремительное распространение вируса по Апеннинскому полуострову в первые недели весны заставило власти ряда северных провинций Италии, а затем и официальный Рим ввести ряд жестких карантинных мер в середине и конце марта.

Эти меры помогли сдержать распространение инфекции, в связи с чем премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а также ряд высокопоставленных чиновников уже несколько раз говорили о планах по ослаблению карантинных мер и постепенному возврату к нормальной жизни. Ученые из Главного военного госпиталя НОАК решили проверить, насколько своевременным является это решение.

Для этого Цзя и его коллеги использовали данные по числу новых заражений и истории развития инфекции в разных регионах мира, которые ежедневно публикует американский университет Джона Хопкинса в Балтиморе, для вычисления скорости передачи вируса в Италии до введения карантина и после этого. Эти данные ученые сравнили с аналогичными замерами для китайской провинции Хунань, чье правительство ввело жесткие меры уже после первых случаев инфицирования COVID-19.

Как объясняют эпидемиологи, они выбрали подобные регионы для сравнения не случайным образом, а по той причине, что численность населения в Италии и в провинции Хунань является примерно одинаковой, тогда как вспышка коронавирусной инфекции протекала в них совершенно по-разному. В частности, общее число зафиксированных случаев заражения в Хунане составило около тысячи человек.

Изучив статистику по распространению инфекции и в том, и в другом регионе, ученые вычислили так называемый индекс репродукции (R0) — число, отражающее то, как много людей заражает каждый заболевший. Если этот показатель выше единицы, эпидемия продолжает распространяться, а при его падении ниже этой отметки она постепенно начинает угасать.

В случае с Италией, этот показатель был изначально равен 4,34, а для китайской провинции он составлял 3,16. Как показывают расчеты ученых, текущие карантинные меры, введенные официальным Римом в середине марта, приведут к завершению эпидемии только в начале августа, а общее число зараженных может достичь отметки в 275 тысяч человек.

Для сравнения, общее число зараженных в провинции Хунань составило около 3,6 тыс. человек, а эпидемия на ее территории закончилась еще в марте. Подобные различия, по мнению Цзя и его коллег, связаны с тем, что власти китайского региона ввели карантин значительно быстрее, чем их итальянские коллеги. В частности, расчеты авторов статьи показывают, что эпидемия в Италии завершилась бы еще в конце апреля, если бы Рим ввел максимально жесткие меры на неделю раньше, чем в реальности.

По этой причине ученые призывают итальянских чиновников не ослаблять карантинные меры в мае и дождаться того момента, когда эпидемия действительно пойдет на спад. В таком случае, как считают Цзя и его команда, Италия сможет избежать повторных вспышек инфекции и еще более тяжелых последствий распространения COVID-19.