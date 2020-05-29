В киевском метро собираются вводить ограничения на вход для соблюдения дистанции

В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока и будут вводить ограничения на вход в «подземку», чтобы люди могли соблюдать дистанцию, сообщила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
Как рассказала Макогон в пятницу в эфире телеканал «Украина24», в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.
«Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше», — сказала она.
"Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции«,- добавила Макогон.
Как пояснила заместитель начальника КП, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени. «Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно... Имеется в виду, что... станция может работать на одну или две входных двери вместо трех», — подчеркнула она.
Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.
«Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок», — сказала заместитель руководителя КП.
При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.
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