Apple начинет возвращать сотрудников на работу в офисы

Корпорация Apple намерена в ближайшие недели начать возвращение сотрудников к офисной работе, в том числе в штаб-квартире компании в Кремниевой долине. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, руководство компании намерено поэтапно восстанавливать ее работу. В рамках первой фазы, которая, как ожидается, наступит в конце мая — начале июня, на привычную работу будут возвращены сотрудники крупных офисов Apple, в том числе кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
Речь идет в первую очередь о работниках, которые не могут в полной мере выполнять свои обязанности в удаленном режиме. К их числу относятся те, кто задействован в разработке деталей для продуктов Apple. Как ожидается, еще больше сотрудников вернутся к работе из офисов в рамках второй фазы, начала которой, по сведениям Bloomberg, следует ожидать в июле. В начале марта большинство сотрудников компании в офисах по всему миру были переведены на работу в удаленном режиме из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее представители компании заявили, что на текущей неделе Apple намерена возобновить работу своих магазинов в нескольких американских штатах. «Мы начнем с Айдахо, Южной Калифорнии, Алабамы и Аляски», — отмечалось в заявлении. В общей сложности у компании более 500 магазинов по всему миру.
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