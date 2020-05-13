Разумков не собирается баллотироваться на пост мэра Киева

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы Киева.

«В ближайшее время менять место работы я не собираюсь», — сказал Разумков на брифинге в среду, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать его кандидатуру на должность мэра Киева.

По его словам, он лучше будет заниматься тем, чем занимается в настоящее время, и надеется, что он отвечает тем критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады.

«Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю, и буду выполнять свою работу», — сказал спикер.