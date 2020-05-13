Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Кабинет министров Украины частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

В частности, постановление предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украино-белоруской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.