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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.

Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала в Twitter губернатор.

Сейчас у Пуэрто-Рико статус «неинкорпорированной организованной территории». Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, при этом может проводить праймериз, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.

В 2018 году в конгресс внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико 51-м штатом. При его одобрении американские власти должны будут отменить принятые ранее законы в отношении острова и объявить о вхождении Пуэрто-Рико в состав США не позднее 1 января 2021 года.

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Новый референдум о присоединении к территории Соединенных Штатов может стать третьим за последние восемь лет. В 2017 году большинство проголосовавших выступили за вхождение в состав США. Однако тогда явка составила только 23%, его, в частности, бойкотировала Демократическая партия, выступавшая против присоединения. Еще один референдум состоялся в 2012 году. Тогда за статус американского штата проголосовали 61% пуэрториканцев. Против этого решения была Республиканская партия США.

США, Пуэрто-Рико
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