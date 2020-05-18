В Словакии в среду открывают кинотеатры, ТПЦ и бассейны

Театры, бассейны, кинозалы и спортклубы открываются со среды в Словакии, но смогут принимать не более 100 человек, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Игорь Матович, подчеркнув, что это будет «весьма отважное» ослабление карантинных мер, ранее принятых в связи с коронавирусом.
«После тщательного обсуждения с медиками правительство приняло решение провести в среду, 20 мая, очередное ослабление ранее принятых в связи с COVID-19 карантинных мер. Это весьма отважное по масштабу решение, но ответственность приносит результаты», — сказал Матович, выступление которого цитируют местные СМИ.
По словам премьера, со среды могут принять посетителей, но в количестве не более 100 человек театры, кинотеатры и бассейны, а также все торговые центры (кроме детских уголков) и игровые площадки спортивных клубов, рестораны и кафе, включая внутренние помещения.
С 1 июня после перерыва откроются начальные школы для учеников 1-5 классов, а также детские сады.
«Ношение защитных средств на лице (масок) с 1 июня на улице будет добровольным, но при сохранении необходимой социальной дистанции друг от друга (2 метра)», — уточнил премьер.
Матович также сообщил, что данное решение готовилось правительством в тесной координации с медиками в течение нескольких недель.
По данным пресс-службы словацкого Минздрава, за последние сутки в стране прибавился лишь один случай заболевания коронавирусом. Всего с 6 марта в Словакии зарегистрировано 1495 зараженных COVID-19, выздоровели 1185, скончались 28 человек. Население страны составляет 5,45 миллиона человек.
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