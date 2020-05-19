Apple перенесет на месяц презентацию новых iPhone

Американская компания Apple из-за пандемии нового коронавируса перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone. Об этом сообщил во вторник портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
По данным его источников, пандемия оказала негативное влияния в том числе на работу заводов Apple, затормозив производство. Вследствие этого руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Их продажи, как уточняет портал, начнутся позднее в текущем году.
Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Apple из-за пандемии намерена отложить примерно на месяц запланированное на начало лета 2020 года увеличение объемов производства новых моделей iPhone.
Источники Apple Insider указывают, что Apple в текущем году рассчитывает представить две модели смартфонов — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Каждый из них будет представлен в двух размерах — стандартном с экраном диагональю 5,4 дюйма, и большом — с пометкой Max и экраном диагональю 6,1 дюйма.
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