США выделили Украине 15,5 млн долларов на борьбу с COVID-19

США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 млн долларов на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.
Так, согласно отчету Вашингтона, Беларусь получила от США 1,7 млн долларов, Казахстан — 3,1 млн долларов, Киргизия получила в качестве помощи около 900 тыс. долларов, Таджикистан — 866 тысяч долларов, Туркменистан — 920 тыс. долларов, Узбекистан — 3,9 млн долларов, Армения — 2,7 млн долларов, Азербайджан почти 3,6 млн долларов, Грузия — 2,7 млн долларов, Молдова — 2,2 млн долларов.
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