Зеленский против переворотов в стране – «есть более цивилизованные методы»

Президент Владимир Зеленский выступает против переворотов в стране и уверяет, что для смены власти есть цивилизованные методы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая, посвященной году его работы на посту президента.

"Переворотов в стране не надо. Если людям не нравится власть, то, что делаю я, и моя политика, я для этого принял закон об импичменте и хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе, чтобы не гибли люди, чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны", - сказал президент.

На вопрос, не боится ли он, что люди могут выйти протестовать против него, Зеленский ответил: "Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки, я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что стоят очень дорого для каждого украинца".