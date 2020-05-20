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Гереги завершили сделку по покупке крупного агрохолдинга

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Гереги завершили сделку по покупке крупного агрохолдинга

Группа компаний «Эпицентр К» Герег завершила сделку по приобретению доли активов «Сварог Вест Груп» в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО «Хмельницк-Агро».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма сделки не разглашается.

«В результате присоединения новых активов общая площадь земель, находящихся в обработке сельскохозяйственных предприятий „Эпицентр Агро“, увеличилась почти на 40% — до 160 тыс га, а объемы посевных площадей на территории Хмельницкой области в структуре агрохолдинга достигли 45%», — говорится в сообщении.

«В состав предприятий приобретенного общества принадлежит мощное растениеводческое направление, семенной завод, животноводство и зернохранилища, дальнейшим развитием которых планирует заниматься „Эпицентр Агро“, аграрное направление группы компаний „Эпицентр К“.

Одной из приоритетных задач агрохолдинга является увеличение объемов экспорта выращиваемого зерна и дальнейшее развитие элеваторного хозяйства, в частности, на Хмельнитчине», — добавили в компании.

«В следующем маркетинговом году благодаря активному развитию элеваторной инфраструктуры на Хмельнитчине, что осуществляется параллельно с увеличением земельного банка, экспорт зерна собственного урожая может вырасти на 40-50% — до 1-1,1 млн тонн», — заявил заместитель руководителя «Эпицентр Агро» по элеваторному направления «Эпицентр К», руководитель отдела трейдинга Светлана Никитюк.

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Отмечается, что компания начала строительство нового маршрутного элеватора на территории Антонинский ХПП (Красиловский район).

агрохолдинг, Эпицентр К, Хмельницк-Агро
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