«Эпицентр» собирается открывать собственные торгово-развлекательные центры

«Эпицентр К» планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры, сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании «Эпицентр К» Владимир Гончаров в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Как сообщил Гончаров, первый подобный проект появится во Львове, на участке рядом с ТРЦ King Cross.
«Сейчас идет разработка конечной планограмы, пока некорректно называть его площадь и другие подробности, но этот объект будет чрезвычайно мощный», — сообщил Гончаров.
Активные работы по разработке проектов формата ТРЦ идут в Днепре и Запорожье.
«Конечно, наша стратегия не обходит и столицу, но конкретной локации сейчас не можем озвучить. Также работаем над концепциями ТРЦ в Одессе и Харькове», — сообщил Гончаров.
Он не раскрыл подробности концепций будущих ТРЦ, но сообщил, что для работы над ними привлечены архитекторы, имеющих опыт создания таких проектов.
Он отметил, что требования к внешнему виду и наполнению будущих проектов очень высокие.
«Это должно быть ТРЦ, который не похож на другие уже имеющиеся в Украине. Конечно, там должны быть бренды, которые завоевали наибольшую благосклонность украинском рынке, и популярные в мире. Также необходимо привлечь бренды, которые еще не представлены на нашем рынке. Кроме того, мы создадим особые магниты, которые еще нигде не представлены, и сделают наши проекты действительно уникальными», — сообщил Гончаров.
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