Порошенко заявил, что «пленки Деркача» сфабрикованы и обвинил Зеленского и Россию

Бывший президент Петр Порошенко назвал скандальные аудиофайлы нардепа Андрея Деркача фейком и обвинил в организации провокации Игоря Коломойского, Офис президента и Россию.

Об этом идет речь в видеообращении Порошенко в Facebook.

«Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины ... аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (имеется в виду Деркач — Ред.) — сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?», — задается вопросом бывший президент.

Экс-президент подчеркнул, что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины и США, которая «на руку только России». «Провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются», — заявил он.

По его словам, «главными информационными спонсорами провокации» являются три пророссийских телеканала, а также медиа-ресурсы олигарха Игоря Коломойского.

«Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако сегодняшняя пресс-конференция (Владимира Зеленского — Ред.) породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины», — заявил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что Джо Байден — друг и союзник Украины, которому «мы должны быть благодарны».