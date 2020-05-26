Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

«Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87¹Закону Украины „О государственной службе“ (Прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения — Ред.)», — говорится в документе.

Временной и.о. председателя назначена Юлия Мороз, которая была первой заместителем Башлыка.