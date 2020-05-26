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Суд заочно арестовал бывшего министра обороны

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Суд заочно арестовал бывшего министра обороны

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Это позволит начать процедуру экстрадиции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд г.Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данном уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины (Виктором Януковичем - ред.) превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части г.Киева и террористического акта.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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По состоянию на февраль 2014 года министерство обороны Украины возглавлял Павел Лебедев. После победы Майдана он выехал из Украины и скрывается от следствия.

суд, Павел Лебедев, Офис генпрокурора
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