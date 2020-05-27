Покупателям электромобилей во Франции будут давать субсидии

Правительство Франции будет предоставлять экологические субсидии в размере 7 тыс. евро гражданам, которые будут приобретать электромобили, и 2 тыс. евро — покупателям гибридных моделей.
Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, представляя правительственный план помощи автомобильной отрасли в условиях пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.
«Наша страна не была бы такой, как есть, без наших крупных брендов — Renault, Peugeot, Citroen», — подчеркнул французский лидер.
С целью поощрения граждан и юридических лиц приобретать более безопасные для окружающей среды авто правительство будет предоставлять компенсацию (субсидию) в размере 7 тыс. евро физическим лицам и 5 тыс. евро — компаниям или коллективным покупателям. Кроме того, 2 тыс. евро будет выплачиваться при покупке гибридного авто, где применяются как аккумуляторные батареи, так и двигатель внутреннего сгорания.
Льготы начнут действовать с 1 июня, причем, как уточняется, они будут распространяться на 200 тыс. автомобилей.
В целом правительственная программа поддержки автомобильной отрасли Франции предусматривает выделение 8 млрд евро помощи.
В правительстве страны рассчитывают, что с 2025 года граждане будут использовать около 1 млн электрических и гибридных автомобилей — больше, чем где-либо в Европе.
По данным официальной статистики, в прошлом месяце продажи автомобилей во Франции упали на 90% по сравнению с апрелем 2019 года.
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