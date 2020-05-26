Более половины граждан ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии

Почти 60% граждан Евросоюза понесли финансовые потери в результате пандемии коронавируса нового типа и карантинных мер для ее сдерживания, 9% — испытывают сложности с покупкой продуктов питания.
Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник Европарламентом. В этом же опросе отмечается, что 69% граждан ЕС хотели бы видеть «более активные действия Евросоюза по борьбе с кризисом».
«Явное большинство опрошенных — 58% — заявили, что испытали финансовые трудности в своей жизни с момента начала пандемии коронавируса. 30% респондентов заявили о потери доходов, 23% — о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% — о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по кредитам, 9% — о проблемах с покупками продуктов питания», — отмечается в опросе.
Что касается реакции европейцев на меры, предпринятые Евросоюзом в ответ на пандемию, то 74% опрошенных о них «что-то слышали», 69% — считают, что ЕС должен был бы играть более активную роль в реагировании на кризис. Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 1 мая, в нем приняли участие 21,8 тысячи граждан 21 страны ЕС (за исключением стран Балтии, Кипра, Мальты и Люксембурга) в возрасте от 16 до 64 лет.
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