Войти
Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде
дружба народов
Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде
В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин
столица
В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

Amazon хочет купить разрабатывающую беспилотные автомобили компанию

78
Amazon хочет купить разрабатывающую беспилотные автомобили компанию

Корпорация Amazon проводит консультации о приобретении компании Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, сторонам могут потребоваться несколько недель на согласование всех вопросов. Пока нет полной уверенности, что им удастся договориться.

Как отмечает издание, стоимость Zoox в 2018 году оценивалась примерно в $3,2 млрд, однако Amazon предлагает заплатить за приобретение компании меньшую сумму. Сколько именно, не уточняется.

Читайте также: Twitter начал маркировать фейки в постах Трампа

Zoox была основана в 2014 году, ее головной офис находится в американском штате Калифорния. Компания разрабатывает оборудование и программное обеспечение, с помощью которого, как планируется, можно будет обеспечить работу управляемых компьютером автомобилей такси. Предполагается, что их можно будет вызывать с помощью специализированного мобильного приложения.

Amazon, беспилотные автомобили
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 мая 2020
Вторник, 26 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016