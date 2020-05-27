Amazon хочет купить разрабатывающую беспилотные автомобили компанию

Корпорация Amazon проводит консультации о приобретении компании Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
По словам ее источников, сторонам могут потребоваться несколько недель на согласование всех вопросов. Пока нет полной уверенности, что им удастся договориться.
Как отмечает издание, стоимость Zoox в 2018 году оценивалась примерно в $3,2 млрд, однако Amazon предлагает заплатить за приобретение компании меньшую сумму. Сколько именно, не уточняется.
Zoox была основана в 2014 году, ее головной офис находится в американском штате Калифорния. Компания разрабатывает оборудование и программное обеспечение, с помощью которого, как планируется, можно будет обеспечить работу управляемых компьютером автомобилей такси. Предполагается, что их можно будет вызывать с помощью специализированного мобильного приложения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016