Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и на этом основании требует сменить руководство НКРЭКУ

Действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на «Рынке на сутки вперед» (РСВ) обвалилась до 800 — 850 грн/кВт*ч. Еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн/кВт*ч.
Это следует из депутатского обращения главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса на имя главы Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева и главы СБУ Ивана Баканова, которое он опубликовал в своем Facebook, передает БизнесЦензор.
«На РСВ произошло резкое сокращение потребления, что не соответствует динамике общего спроса на электроэнергию, ведь в стране происходит ослабление карантина, начинает работать электротранспорт и наблюдается похолодание», — сказано в обращении.
Согласно тексту обращения, наибольшую рыночную власть на рынке имеет вертикально-интегрированная компания, которая является крупным игроком не только на стороне генерации и продажи электроэнергии, но и на стороне покупателей электроэнергии.
Имеется в виду финансово-промышленная группа Рината Ахметова. С одной стороны, ДТЭК Ахметова контролирует значительную долю генерации, поставку и распределение электроэнергии (облэнерго). С другой стороны, «Метинвест» Ахметова и угольные шахты ДТЭК являются крупными потребителями электроэнергии в стране.
По словам собеседника издания, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил о необходимости сменить руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая допустила такое падение цены.
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