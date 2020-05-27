В Греции решили привить население вакциной БЦЖ для защиты от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. Об этом сообщает местный портал Neakriti.

Эту меру якобы одобрило национальное агентство по лекарственным средствам, а вакцинацию будут проводить в Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. Neakriti сообщает, что к подобным шагам прибегли также Германия, Австралия и Нидерланды.

По мнению специалистов, эта мера позволит защитить людей из группы риска по коронавирусу.

«Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная», — заявил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

БЦЖ — вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. Тем не менее, это утверждение пока не доказано окончательно.