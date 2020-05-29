Киев с 1 июня планирует открыть 90% детских садов

Киев планирует открыть 90% детских садов с 1 июня.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передают «Українськi Новини».

«Где-то под 90% детских садов будет работать», — сказал он, отметив, что в столице около 600 детсадов.

Вечером 1 июня КГГА отчитается о первом дне работы.

Мондриевский также добавил, что некоторые детсады могут не открыться из-за ремонта.

Напомним, 23 мая Киев решил открыть детсады и школы для 11-х классов, а также разрешить работу гостиниц с 1 июня.

Согласно рекомендациям Минздрава, температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через четыре часа. Если утром она выше 37,2 градуса или у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, ему придется вернуться домой. Если температуру обнаружили в течение дня, ребенка изолируют, об этом сообщат медикам и родителям.

На входе в учреждение организуют место для обработки рук антисептиком.

Планируется запретить использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, пребывание в уличной обуви внутри помещений, проведение массовых мероприятий при участии детей из более чем одной группы и со зрителями.

На период работы в таком режиме рекомендуется предоставлять приоритет активностям на открытом воздухе, а в помещениях по возможности держать детей на максимальном расстоянии друг от друга.

Детский сад должен будет обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах; дезинфекцию поверхностей и влажную уборку каждые два часа; регулярное проветривание помещений; централизованный сбор средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в разные контейнеры с крышками и одноразовыми пакетами.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов признал, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно сложно выполнить.