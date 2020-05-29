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Греция 15 июня откроет границы для туристов

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Греция 15 июня откроет границы для туристов

С 15 июня Греция открывает границы для туристов. Въезд в страну разрешат гражданам 29 стран, Украины среди них нет.

Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующий список стран сегодня обнародовало Министерство туризма Греции. Туристов будут принимать аэропорты в Афинах и Салониках.

«Наша цель — приветствовать каждого туриста, преодолевшего свой страх и способного поехать в нашу страну», — заявил министр туризма Гарри Теохарис.

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Таким образом, въезд в Грецию с 15 июня разрешен для жителей Албании, Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Китая, Хорватии, Кипра, Дании, Эстонии, Германии, Венгрии, Израиля, Японии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Южной Кореи, Швейцарии и Финляндии.

Список формировался на основе эпидемической ситуации в странах, с учетом данных Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Также власти страны руководствовались предложениями местного комитета по инфекционным болезням.

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Украинцам на данном этапе греческие курорты не доступны. Возможно, Украина будет представлена в этом списке после его обновления 1 июля.

«Список, который будет расширен с 1 июля, будет объявлен вовремя. В любом случае, эпидемиологический мониторинг и оценка будут постоянными», — сообщили в Министерстве.

Греция, туристы, коронавирус
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