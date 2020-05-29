В Беларуси уже более 40 тысяч заболевших коронавирусом

В Беларуси зарегистрировано 40 764 случая COVID-19.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

«В Беларуси зарегистрировали 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 906 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 512 418 тестов.