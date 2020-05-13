Кличко предлагает возобновить работу метро в Киеве с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением с 25 мая возобновить работу столичного метрополитена в обычном режиме.
«Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, точнее, с 25 мая, 22-е — это пятница, а затем два выходных — разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции в среду.
При этом он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метрополитен до последнего, пока правительство не приняло решение о приостановке его работы в нескольких городах.
«Но сегодня, когда все больше людей возвращается к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро», — подчеркнул мэр Киева.
При этом Кличко назвал «абсолютно утопической» идею проезда в метро по спецпропускам. «Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому метро должен открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы», — сказал он.
«Но я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность — за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только — на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня — прежде всего!» — отметил Кличко.
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