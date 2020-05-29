Полиция назвала причину перестрелки в Броварах

Сегодняшняя массовая перестрелка в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются.
Об этом заявили в Национальной полиции Украины.
Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями «Союзавто» и «Евроавтоальянс», которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.
Сейчас поиски причастных к перестрелке продолжаются, часть из них задержали на территории Винницкой и Житомирской областей.
Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка с участием сотни человек, которые были вооружены ружьями и пистолетами. Предварительно, в результате перестрелки ранения получили 3 человека.
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