Полиция назвала причину перестрелки в Броварах

Сегодняшняя массовая перестрелка в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями «Союзавто» и «Евроавтоальянс», которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

Сейчас поиски причастных к перестрелке продолжаются, часть из них задержали на территории Винницкой и Житомирской областей.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка с участием сотни человек, которые были вооружены ружьями и пистолетами. Предварительно, в результате перестрелки ранения получили 3 человека.