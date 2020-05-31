Власти 25 крупных американских городов ввели комендантский час из-за протестов

Комендантский час введен уже по меньшей мере в 25 крупных городах США из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). С такой оценкой выступила в субботу вечером телекомпания CNN.

По ее данным, ограничение на передвижение населения в ночное время суток введено в городах Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (штат Огайо), Портленд и Юджин (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (штат Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

Ранее сообщалось о том, что число городов, где введен комендантский час, не превышает полутора десятков. К настоящему моменту власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.